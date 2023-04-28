Маршрутка «оседлала» дерево на проспекте Строителей в Пензе

Маршрутка наехала на дерево и буквально «оседлала» его на проспекте Строителей в Пензе. Эта информация появилась утром в пятницу, 28 апреля, в Telegram-канале «Сова Пенза Авто».

По информации местных жителей, авария произошла в районе торгового центра «Лето», расположенного в доме № 70а. Неизвестно, были ли пассажиры в маршрутке в момент ДТП. Также нет данных о других участниках и пострадавших, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Ранее в апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов.