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Иммунолог указал на необходимость повторной вакцинации от кори для групп риска

Иммунолог Крючков: для групп риска необходима повторная вакцинация от кори
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Иммунолог Николай Крючков рассказал, что человек может привиться от кори во взрослом возрасте, если находится в группе риска или если вакцинация не была пройдена в детстве.

В беседе с Lenta.Ru 27 апреля специалист пояснил, что по национальному календарю прививок детей от кори вакцинируют дважды: в 12 месяцев и 6 лет. Считается, что иммунитет сохраняется в течение десятилетий или пожизненно, однако это не значит, что человек не может заразиться в возрасте 60–70 лет.

Несмотря на то что риски заражения корью для обычного человека сведены к минимуму благодаря коллективному иммунитету, существуют группы, которым стоит прививаться повторно. По словам Крючкова, это группы профессионального риска — врачи, которые сталкиваются с болезнью, туристы и люди, вынужденные часто путешествовать по разным регионам, где может быть распространена корь, пишет сайт kp.ru.

Также вакцинация во взрослом возрасте возможна, если человек не уверен, проводили ли ему ее в детстве и болел ли он тогда. В таком случае Крючков рекомендует сдать анализы на титры антител к кори и, в случае необходимости, сделать прививку.

Крючков подчеркнул, что во взрослом возрасте корь протекает достаточно тяжело, так что лучше обезопасить себя.

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12 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что при контакте с больным корью, для того чтобы избежать заболевания, иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в течение первых 72 часов с момента выявления больного.

Иммунизация против кори проводится во всех субъектах страны вне зависимости от наличия случаев заболевания корью в регионе.

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