В Самарской области проверили места концентрации подростков

Самарские полицейские за апрель проверили более тысячи мест концентрации несовершеннолетних в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор». Усилия правоохранителей были направлены на предотвращение вовлечения подростков в деструктивную деятельность, сообщает пресс-служба регионального главка МВД в пятницу, 28 апреля.

По итогам проверок в территориальные органы полиции за безнадзорность и правонарушения доставили 51 подростка. Двоих из них поместили в областной Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД, одного доставили в больницу, троих — в центры помощи детям, остальных передали родителям.

Сотрудники полиции выявили пять случае продажи алкоголя несовершеннолетним и два факта вовлечения подростков в употребление спиртных напитков.

Также полицейские проверили по месту жительства 320 стоящих на учете подростков, отмечает НИА «Самара». С несовершеннолетними и их родителями провели беседы об административной и уголовной ответственности за совершение преступлений.

Правоохранители посетили и подростковые секции и клубы. Там они совместно с общественникам провели лекции об ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях и разъяснили требования закона в области борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Ранее в апреле сообщалось, что в Самарской области сотрудники полиции задержали двух несовершеннолетних на станции Октябрьск, которые катались на грузовом поезде, зацепившись за вагон.