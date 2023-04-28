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В Сети появились фото новой Lada Granta

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Фото: Avtograd News во «ВКонтакте»
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Опубликованы фото тестовых прототипов новой модели АвтоВАЗа, которая называется Granta XJO. Снимки закамуфлированных автомобилей появились 28 апреля в сообществе Avtograd News во «ВКонтакте».

Ожидается, что серийное производство новой модели АвтоВАЗ наладит не ранее 2024 года, пишет сайт «Auto.ru».

Предполагается, что фото сделаны на территории АвтоВАЗа. Отдельными элементами, как отметили журналисты, модель на фото напоминает актуальный Dacia Logan.

По некоторым сведениям, в основу нового семейства положена архитектура CMF-B, использовать которую для собственных разработок АвтоВАЗ может в рамках соглашения с Renault. Однако официального подтверждения эти сообщения пока не получили.

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Ранее, 26 апреля, стало известно, что Lada Granta с 16-клапанным мотором поступила в продажу. Стоимость такого автомобиля начинается от 865,5 тыс. рублей за седан в версии Comfort. В такой машине есть две подушки безопасности, обогрев передних сидений, кондиционер, аудиосистема.

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