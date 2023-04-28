Систему отопления Москвы перевели на летний режим работы

Московскую систему отопления перевели на летний режим работы. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, завершившийся в столице отопительный сезон прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил чиновник, это позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Специалисты уже начали подготовку к новому осенне-зимнему сезону, которая должна завершиться к 1 сентября. Бирюков подчеркнул, что главной задачей является выявление потенциально ненадежных участков сетей и оперативное их восстановление. В общей сложности планируется провести гидравлические испытания 17 тыс. км тепловых сетей.

В марте Бирюков рассказал о регламенте по отключению отопления. Так, отопление отключают, когда в течение пяти суток на улице среднесуточная температура составляет +8 градусов и выше, пишет RT.