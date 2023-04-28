Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин утвердил приравнивание жителей Сталинграда к ветеранам ВОВ
Мир
Шойгу заявил о задействовании против России потенциала почти всех стран НАТО
Мир
МИД Турции счел претензии России к проведению зерновой сделки небеспочвенными
Общество
Фонд помощи детям Донбасса передал новое медоборудование в Луганск
Мир
Вучич опроверг сообщения об ухудшении состояния здоровья
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о поставке 80 танков Leopard Украине в середине года
Мир
Додон заявил о намерении надеть георгиевскую ленту 9 Мая вопреки запретам властей
Мир
Президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев
Мир
Примаков назвал примером маразма снос памятника Пушкину в Риге
Общество
Движение парома в Севастопольской бухте приостановлено из-за непогоды
Происшествия
Более 130 строений сгорело в трех населенных пунктах Курганской области
Общество
Блиновскую доставили в суд для избрания меры пресечения
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Москве 28 апреля

Систему отопления Москвы перевели на летний режим работы

0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московскую систему отопления перевели на летний режим работы. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, завершившийся в столице отопительный сезон прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил чиновник, это позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Специалисты уже начали подготовку к новому осенне-зимнему сезону, которая должна завершиться к 1 сентября. Бирюков подчеркнул, что главной задачей является выявление потенциально ненадежных участков сетей и оперативное их восстановление. В общей сложности планируется провести гидравлические испытания 17 тыс. км тепловых сетей.

На счет погоды: в Москве введут регулировку счетов за отопление
Может ли мера распространиться на другие регионы РФ

В марте Бирюков рассказал о регламенте по отключению отопления. Так, отопление отключают, когда в течение пяти суток на улице среднесуточная температура составляет +8 градусов и выше, пишет RT.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023