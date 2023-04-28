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Власти Польши ужесточают запрет на повторный ввоз украинского зерна в страну

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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup
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Национальный имущественный комитет (НИК) Польши предпримет необходимые меры, чтобы не допускать повторного ввоза украинского зерна в страну. Об этом 28 апреля сообщило агентство PAP со ссылкой на заместителя министра финансов Бартоша Збаращука.

Уточняется, что на дорогах будет установлен масштабный контроль за ввозимой продукцией. Также, при возникновении такой потребности, будет проведен контроль импортеров зерна.

«Речь идет о ситуации, когда украинское зерно будет вывезено, к примеру, в Литву, а потом его захотят нам вернуть. При этом необходимо помнить, что такой ввоз запрещен, поскольку запрет на ввоз касается как товаров, [поставляемых] с территории Украины, так и товаров, произведенных на Украине» — передает слова замминистра ТАСС.

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27 апреля министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что страна может отменить запрет на ввоз продовольствия из Украины, если ЕС предпримет соответствующие меры.

Ранее, 24 апреля, Телюс заявил, что запрет ввоза ряда сельскохозяйственных продуктов с Украины в ЕС должен быть введен до конца года.

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