На паромное сообщение между портами Керчь и Кавказ выделили 5,7 млрд рублей

На поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ из резервного фонда выделили 5,7 млрд рублей, сообщается на сайте правительства.

«На поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ <...> выделено 5,7 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в заявлении.

Отмечается, что средства будут направлены ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс».

В конце декабря сообщалось, что паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году.

В августе прошлого года открылось паромное сообщение Ейск — Мариуполь. Протяженность маршрута парома составляет около 80 км, время в пути — порядка семи часов. Паром может вмещать более 130 пассажиров и различные грузы.