Названо количество участников волонтерского движения в Москве

Всего в столице насчитывается более миллиона волонтеров. При этом в команду ресурсного центра «Мосволонтер» входит 175 тыс. человек, и только в этом году к ней присоединились более 10 тыс. участников, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Каждый из них может выбрать интересное для себя направление: патриотическое, культурное, социально ориентированное, событийное. Скоро День Победы, и волонтеры вновь будут встречать и сопровождать ветеранов, помогать в проведении мероприятий», — отметила вице-мэр.

По ее словам, правительство Москвы поддерживает развитие волонтерского движения. Например, в прошлом году был учрежден знак отличия «Волонтер Москвы», который получили 30 жителей города.

Ранее заммэра говорила, что «основа волонтерского движения города — молодежь». Доля студентов и работающей молодежи в волонтерском сообществе составляет порядка 70%. Они участвуют в различных проектах и акциях, помогают в проведении патриотических, культурных и спортивных мероприятий.

Чтобы присоединиться к волонтерскому движению, нужно зарегистрироваться на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», выбрать интересующие направления и тематические мероприятия и оформить личную книжку волонтера.

За все время работы партнерами «Мосволонтера» стали более 2,2 тыс. организаций. Это библиотеки, музеи, приюты для животных, колледжи, школы, больницы. Они приглашают волонтеров на свои площадки и участвуют в благотворительных мероприятиях.