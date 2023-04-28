На главной площади Барнаула помыли десятиметрового Ленина

Специалисты помыли и почистили памятник Владимиру Ильичу Ленину на площади Советов в Барнауле. Особое внимание уделили лысине, сообщает информагентство «Атмосфера» в своем Telegram в пятницу, 28 апреля.

Высота Ленина вместе с пъедесталом составляет 10 м. Монумент находится в самом центре города, рядом со зданием АлтГУ, Площадью ветеранов и краевой администрацией. Его открытие состоялось 30 октября 1967 года, отмечает altapress.ru.

Ранее в апреле сообщалось, что неизвестные оторвали глаз у фигуры краба, который является культурным символом города Мурино Всеволожского района Ленобласти.