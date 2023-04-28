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Украинских боевиков обвинили в обстрелах Каховской ГЭС

Администрация Новокаховского городского округа: ВСУ продолжают обстреливать Каховскую ГЭС
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Каховскую ГЭС, сообщил 28 апреля глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Когда осуществляют удары по береговой прифронтовой линии, конечно, ГЭС постоянно находится под обстрелом», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, это бессмысленные попытки посеять панику, которые не приносят результата.

Леонтьев отметил, что за все время обстрелов ГЭС нанесены серьезные повреждения, которые требуют ремонта, однако критических разрушений нет.

«Любую атаку мы сможем отразить»
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В конце марта Приморские десантники отбили атаку ВСУ в зоне Каховского водохранилища и в том же месяце российские танкисты уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков у Каховской ГЭС.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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