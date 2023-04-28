«Ъ»: Microsoft предложила продлить лицензии на софт 1 тыс. российских компаний

Компания Microsoft предложила продлить лицензии на софт 1 тыс. российских компаний. Об этом 28 апреля сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собеседника в IT-отрасли.

«Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления», — сказал собеседник издания.

Другой источник сообщил газете, что компания продолжит сотрудничество с корпорациями, которые смогли избежать санкций США.

Источник из числа дистрибуторов сообщил изданию, что спрос на продукцию Microsoft среди российского бизнеса еще сохраняется, а программное обеспечение компания поставляет в коробочных версиях по механизму параллельного импорта.

При этом директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров подчеркнул, что в течение какого-то времени Microsoft сможет сохранить влияние на российский бизнес.

Некоторые заказчики не могут мигрировать на другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и сопоставимых аналогов.

«По его словам, некоторые заказчики не могут начать использовать другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и аналогов. Однако Петров уверен, что российские компании будут переходить на отечественные решения из-за технологической политики правительства РФ», — считает Петров.

Он уверен, что на решение российских компаний о переходе на отечественные продукты повлияет «вектор» правительства.

Российский разработчик офисных программ «Мойофис» 18 апреля представил аналог корпоративной платформы Microsoft Team с название Squaduss, который объединяет в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения.

Как стало известно 19 января, с 1 февраля компания Microsoft прекратит продажу лицензионных копий операционной системы Windows 10: продажи прекратятся только на официальном сайте Microsoft, но у сторонних ретейлеров и на физических носителях приобрести Windows 10 можно.

Microsoft перестал поддерживать операционную систему Windows 8.1 и отказался предлагать программу расширенного обновления безопасности для нее 10 января. До этого, 28 декабря, «Известия» узнали, что Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows. Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты.