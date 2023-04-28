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«Ъ»: Microsoft предложила продлить лицензии на софт 1 тыс. российских компаний

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Компания Microsoft предложила продлить лицензии на софт 1 тыс. российских компаний. Об этом 28 апреля сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собеседника в IT-отрасли.

«Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления», — сказал собеседник издания.

Другой источник сообщил газете, что компания продолжит сотрудничество с корпорациями, которые смогли избежать санкций США.

Источник из числа дистрибуторов сообщил изданию, что спрос на продукцию Microsoft среди российского бизнеса еще сохраняется, а программное обеспечение компания поставляет в коробочных версиях по механизму параллельного импорта.

При этом директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров подчеркнул, что в течение какого-то времени Microsoft сможет сохранить влияние на российский бизнес.

Некоторые заказчики не могут мигрировать на другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и сопоставимых аналогов.

«По его словам, некоторые заказчики не могут начать использовать другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и аналогов. Однако Петров уверен, что российские компании будут переходить на отечественные решения из-за технологической политики правительства РФ», — считает Петров.

Он уверен, что на решение российских компаний о переходе на отечественные продукты повлияет «вектор» правительства.

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