Президент Сербии Александр Вучич опроверг сообщения об ухудшении состояния здоровья. Об этом он заявил 28 апреля.

«Я в порядке. Сегодня с 12:00 я отправляюсь в тур по Сербии», — сообщил он порталу Sputnik Srbija.

Вучич планирует посетить Заечарский округ и выступит на летней сцене в Сокобане.

Ранее в этот день сербские СМИ сообщили о госпитализации Вучича. Портал B92 сообщил, что эту информацию ему подтвердили неофициально. Кроме того, вице-спикер национального собрания Сандра Божич выразила поддержку президенту.

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