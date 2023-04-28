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Блиновская на допросе полностью признала вину и раскаялась
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Блиновскую доставили в суд для избрания меры пресечения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Блогера Елену Блиновскую в пятницу, 28 апреля, доставили в Пресненский суд Москвы, где ей будет избрана мера пресечения.

На кадрах видно, как Блиновскую в наручниках выводят из автозака, лицо женщины прикрыто капюшоном. Перед зданием суда ее встречают правоохранители и СМИ.

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Ранее в этот день в СК сообщили, что блогер на допросе полностью признала вину и раскаялась. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ей меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

27 апреля Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. С собой у нее был билет на самолет в другую страну. Вместе с ней на границе были задержаны еще двое мужчин. По неподтвержденной информации, блогер знала, что против нее собираются возбудить уголовное дело.

Блиновскую и ее мужа доставили на допрос к следователям. СК опубликовал видео с блогером из здания столичного главка ведомства, возле которого стояла машина. Предположительно, на ней женщина пыталась выехать из России. Муж блогера Алексей покинул здание столичного главка СК после нескольких часов допроса. Мужчина проходит по делу в статусе свидетеля.

Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», с помощью которой она осуществляла продажи информационных курсов в соцсетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

СК РФ сообщил, что Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В доме и офисе Блиновской прошли обыски. На кадрах из элитного коттеджа блогера показаны предметы роскоши и гардеробная комната с одеждой и сумками премиальных брендов.

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