Особый противопожарный режим начал действовать в Хабаровске

На территории Хабаровска ввели особый противопожарный режим. Жителям города запретили разводить костры и проводить опасные работы с огнем.

Обстановка в Хабаровске и пригороде оценивается как напряженная. С начала 2023 года зарегистрировано 313 пожаров и 105 возгораний сухой травы. Об этом сообщает ИА AmurMedia. К примеру, 26 апреля на острове Кабельном загорелся сухостой на берегу реки Амур, что привело к обильному задымлению. Возгорание было оперативно локализовано, пожарным удалось защитить дачные постройки.

В период действия особого режима запрещено разводить открытый огонь. Штраф для физических лиц достигает 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Амурской области ликвидировали восемь лесных пожаров. Площадь горения составила 85 га.