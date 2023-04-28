Отопление начали отключать в Приморском крае

Отопительный сезон завершается в муниципалитетах Приморского края с наступлением устойчивого потепления. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство региона.

Первым городом, где прекратилась подача тепла, стал Большой Камень. До конца апреля теплоснабжение остановят в Дальнереченском, Партизанском, Пограничном, Ханкайском, Октябрьском, Хорольском, Хасанском округах, а также в Спасском районах. На севере Приморья отопительный сезон завершится в середине мая. В Тернейском округе объекты социальной инфраструктуры обычно отапливают до середины июня.

Во Владивостоке отопительный сезон завершится 3 мая. После отключения тепла коммунальные службы приступят к подготовке к следующему сезону.

Согласно нормативам, отопительный сезон завершается при повышении среднесуточной температуры до +8 градусов в течение пяти суток подряд.

Ранее на этой неделе отопительный сезон завершился в Самаре.