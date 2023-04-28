В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают перспективы развития бизнеса в России. Трансляция
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- В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают перспективы развития бизнеса в России. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 28 апреля, проходит пресс-конференция на тему: «Перспективы развития бизнеса в России: новые условия, вызовы и возможности». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Участники:
- Светлана Листопадова, президент дискуссионного клуба «Росток», главный редактор журналов «Финанс Таймс» и «Мелон Рич», доцент МГИК, учредитель Национальной бизнес-премии «Топ-20 успешных проектов»;
- Владимир Гамза, председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике;
- Егор Иванков, председатель комиссии по развитию креативных индустрий совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, президент ГК «САЛЮС»;
- Евгения Богатова, председатель контрольно-ревизионной комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей, генеральный директор группы компаний «Русское золото»;
- Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности, председатель комиссии по развитию финансовой, управленческой и коммуникационной грамотности бизнеса в совете ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике;
- Константин Вольф, член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, директор Центра изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства «Локомотивы роста»;
- Александра Закирова, член правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;
- Мария Тарханова, председатель Союза пиарщиков России.
Участники обсуждают пути преодоления вызовов в текущей экономической ситуации, новые возможности для бизнеса и интеграцию в растущие рынки Востока. Конференция пройдет в рамках ряда мероприятий национального конкурса и бизнес-премии «Топ-20 успешных проектов».