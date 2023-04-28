Заморозки до -6 градусов и дожди спрогнозировали в Тюменской области

Жителей Тюменской области предупредили об ухудшении погодных условий. До конца суток ожидается усиление ветра, в ночь на 29 апреля температура упадет до -6 градусов.

По данным синоптиков, скорость ветра до конца суток 28 апреля будет достигать 20 м/с. Температура воздуха днем составит +10…+15 градусов, в отдельных районах на юге региона ожидается +4…+9 градусов. В северных районах пройдет дождь со снегом, пишет портал «Наш город».

В ночные часы похолодает до -1…-6 градусов. Днем 29 апреля ожидается +8…+13 градусов. Скорость ветра составит до 14 м/с.

Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили в Уссурийском городском округе. В ночь на 30 апреля в муниципалитете ожидается очень сильный дождь, выпадет до 45 мм осадков.