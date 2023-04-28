Президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев

Президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова прибыли в Киев. Об этом 28 апреля сообщил телеканал ČT24.

Они прибыли на поезде на железнодорожный вокзал. Ожидается, что главы государств встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и членами правительства, а также посетят города Бородянку и Бучу в Киевской области.

Совместный визит Павела и Чапутовой планировался с января, когда состоялись выборы президента Чехии, но с тех пор постоянно откладывался из соображений безопасности.

Ранее, 21 апреля, Павел заявил, что переговоры о приеме Украины в Евросоюз необходимо начать уже в этом году. Он отметил, что вступление страны в ЕС отвечает интересам Чехии, поэтому Прага должна настаивать на том, чтобы переговоры начались в 2023 году.

До этого, 19 апреля, президент Чехии рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО. По его словам, об этом можно подумать только тогда, когда закончатся боевые действия. Также Павел добавил, что странам Запада необходимо будет оказывать Украине длительную поддержку.