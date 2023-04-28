Разлив топлива зафиксирован после ДТП в Якутии

Автоцистерна с горюче-смазочными материалами опрокинулась в результате ДТП в Якутии. Зафиксирован разлив топлива.

Инцидент произошел на федеральной автодороге «Колыма» в Томпонском районе. При опрокидывании цистерны на почву вылилось от 24 до 38 кубометров нефтепродуктов. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

По факту происшествия прокуратура проводит проверку. Устанавливается ущерб, нанесенный природе.

Ранее разлив топлива был зарегистрирован в результате столкновения грузовика с двумя машинами в Астрахани. По данным ГИБДД, водитель «ВАЗ-2110» выехал на встречную полосу при обгоне, столкнулся с «Газелью» и грузовым фургоном. Два человека погибли, еще один пострадал.