Штормовое предупреждение объявили в Уссурийске из-за смещения циклона

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории Уссурийского городского округа в Приморье в выходные. Объявлено штормовое предупреждение.

По данным Vostokmedia, местами ожидается очень сильный дождь. За 12 часов в ночь на 30 апреля может выпасть 20–45 мм осадков. Изменения погодных условия связаны со смещением циклона с активными фронтальными разделами.

Ожидается, что осадки прекратятся к вечеру 30 апреля. Максимальная температура воздуха составит +12…+14 градусов, уточняет ИА UssurMedia.

Ранее штормовое предупреждение продлили в Татарстане в связи с угрозой лесных пожаров. Высокая пожарная опасность ожидается до 2 мая.