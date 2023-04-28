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В ЛНР заявили об активизации снайперов ВСУ с натовскими винтовками

Марочко: в зоне СВО активизировались снайперы ВСУ с натовскими винтовками
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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На купянском и краснолиманском направлениях в зоне спецоперации активизировались снайперы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 28 апреля подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Снайперы работают винтовками натовского калибра», — отметил Марочко в разговоре с ТАСС.

Также, по его словам, снайперы действуют парами или тройками. Кроме того, к ним приставлены инженеры и разведчики с дронами.

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Ранее, 14 апреля, сообщалось, что российский снайпер уничтожил украинских корректировщика огня и снайпера на херсонском направлении.

В конце марта украинское издание «Страна.ua» опубликовало видео с украинским снайпером, который оборудовал позицию в квартире жилого дома.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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