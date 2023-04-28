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Невролог перечислил последствия хронического недосыпа

Невролог Тихоновский: хронический недосып может привести к инфарктам и инсультам
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Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky
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Врач-невролог Антон Тихоновский рассказал, чем опасен для здоровья хронический недосып.

В беседе с «Газетой.Ru» 27 апреля специалист объяснил, что недостаток сна на постоянной основе плохо влияет на здоровье и в некоторых случаях может привести к инфаркту и инсульту.

По его словам, средняя продолжительность сна у взрослых людей должна быть примерно 7-9 часов, пишет RT.

Врач предупредил, что недосып даже в пару часов в неделю может привести к проблемам со здоровьем. Прежде всего, от этого страдают когнитивные функции, в результате чего происходит снижение работоспособности, появляются эмоциональные проблемы. Также недосып негативно отражается на работе центральной нервной системы, пишет сайт kp.ru.

Недостаток сна может помешать и процессу похудения, поскольку ночью в теле начинают активно действовать гормоны, регулирующие обмен веществ. При недосыпе их количество сокращается, что и приводит к стимуляции аппетита.

Помимо этого, из-за плохого сна страдает и общий иммунитет человека, поэтому врач призвал уделять большое внимание режиму и качеству сна.

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12 апреля кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук Евгения Кулакова рассказала, что из-за недосыпов и нервных напряжений может возникать тахикардия, которая сопровождается увеличением частоты сердечных сокращений от 90 ударов в минуту. Как отмечает телеканал «360», причинами тахикардии также могут стать обильный прием пищи и повышение температуры в окружающей среде.

11 апреля врач-эндокринолог Елена Прокопенко рассказала, что длительное нарушение сна и недосыпание может стать причиной развития сахарного диабета, ожирения, нарушения репродуктивной функции, депрессии, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

По ее словам, даже один неполноценный ночной сон может сказаться на общей работоспособности, когнитивных функциях, поведении и настроении человека.

Летом прошлого года заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов рассказал НСН, что не стоит пытаться выспаться впрок, поскольку это невозможно: сон не накапливается. К вредным последствиям недосыпа специалист отнес проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет и ожирение.

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