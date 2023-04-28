Движение парома в Севастопольской бухте приостановлено из-за непогоды
Паром в Севастопольской бухте приостанавливает движение из-за непогоды, сообщило 28 апреля ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» в Telegram-канале.
«Паром временно приостанавливает движение с 8:30 на линии «Артиллерийская бухта — Северная»», — говорится в заявлении.
В организации уточнили, что причина приостановки движения в плохих погодных условиях.
Ранее, 15 апреля, катера и паромы в Севастопольской бухте также не осуществляли движение. Однако оно восстановилось уже спустя несколько часов.