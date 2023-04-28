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Движение парома в Севастопольской бухте приостановлено из-за непогоды

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Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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Паром в Севастопольской бухте приостанавливает движение из-за непогоды, сообщило 28 апреля ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» в Telegram-канале.

«Паром временно приостанавливает движение с 8:30 на линии «Артиллерийская бухта — Северная»», — говорится в заявлении.

В организации уточнили, что причина приостановки движения в плохих погодных условиях.

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Ранее, 15 апреля, катера и паромы в Севастопольской бухте также не осуществляли движение. Однако оно восстановилось уже спустя несколько часов.

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