СМИ сообщили о вызове посла России в МИД Испании

Посла России в Мадриде Юрия Клименко вызвали в МИД Испании из-за публикации диппредставительства в социальных сетях. Об этом в пятницу, 28 апреля, пишет местная газета «Конфиденсиаль» со ссылкой на дипломатические источники.

По информации СМИ, с послом встретилась госсекретарь по иностранным и глобальным делам Анхелес Морено. Она попросила у Клименко разъяснений в связи с публикацией на странице посольства в Twitter видео, связанного с конфликтом на Украине.

Издание сообщает, что в видео якобы содержался ложный намек на отправку испанских войск на Украину, однако минобороны Испании опровергло присутствие испанских солдат в этой стране.

Ранее, 13 апреля, стало известно о признании 15 сотрудников российского посольства в Норвегии персонами нон грата. Власти страны заявили, что дипломаты якобы вели деятельность, несовместимую с их статусом. Норвежское правительство также предполагает, что Россия представляет некую разведывательную угрозу.

14 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что объявление Норвегией персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства является умышленным нагнетанием враждебности. Она отметила, что никаких претензий дипломатам предъявлено не было, однако норвежские СМИ развернули очередную лживую кампанию по якобы разоблачению российских «шпионов». Захарова подчеркнула, что отношениям двух стран нанесен серьезный удар.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов, в частности из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.