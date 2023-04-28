Пьяный водитель сбил двух школьниц в Тюменской области

Пьяный водитель сбил двух 16-летних школьниц в селе Сосновка Тюменской области. Об этом 28 апреля сообщает региональная ГИБДД в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел накануне в 21:00 (23:00 мск) на улице Центральной. По предварительным данным, подростки шли по обочине дороги, а одна из девочек вышла на край проезжей части, где их сбил автомобиль Toyota. Водитель сначала остановился, но затем скрылся с места ДТП.

«Девочки получили тяжелые травмы ног, у одной травма таза, обе пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в сообщении ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя: им оказался 39-летний местный житель. Он был пьян, показания алкотестера составили 1,28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При этом оказалось, что у мужчины не было прав и в текущем году его уже задерживали пьяным за рулем.

В поселке Вороновское в Новой Москве 27 апреля водитель Nissan насмерть сбил 43-летнюю женщину. По этому поводу началась процессуальная проверка.