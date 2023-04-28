Олейник раскрыл детали подготовки к поединку с Томпсоном

Российский боец ММА Алексей Олейник раскрыл особенности подготовки к поединку с британцем Оли Томпсоном, который состоится рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Подготовка будет проходить необычно для меня <...> Она будет проходить в России. Она уже началась, буквально неделю, наверное, работаем достаточно много. Я же не выступал, не тренировался», — сказал Олейник.

Он выразил уверенность, что сможет набрать к бою необходимую форму. Также Олейник заявил о планах изучить своего соперника.

«Как борется, как бьется и сколько он дышит, насколько он сильный, чего он боится <...> и так далее», — добавил россиянин.

Накануне Олейник пообещал «устроить рубку» с Томпсоном.

Бой пройдет 26 мая в Москве. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.