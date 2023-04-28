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Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Каховского водохранилища

Рогов: украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища
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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к форсированию Каховского водохранилища. Об этом 28 апреля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, живая сила и техника украинцев скапливается на правом берегу Днепра в Днепропетровской области. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев утверждает также, что украинские войска скапливают силы на правом берегу Каховского водохранилища в районе населенных пунктов Никополь, Марганец и Покровское.

«Вероятность штурма намного выше среднего, учитывая активизацию интенсивности обстрелов на этом участке линии фронта, а также переброску бронекатеров, амфибий, скоростных понтонных переправ, скопление живой силы и техники, включая гаубицы M777 с управляемыми снарядами», — цитирует Рогова «РИА Новости».

По словам Лихачева, украинская сторона продолжает нагнетать обстановку рядом с Запорожской АЭС, по его мнению, военные действия на этом направлении могут активизироваться.

«Туда перебросили 71-ю егерскую бригаду ВСУ, которая принимала участие в боях в Артемовске (украинское название — Бахмут) и имеет опыт боевых действий в плотной городской застройке», — дополнил Рогов.

Он подчеркнул, что одним из возможных направлений атаки может стать Энергодар.

«Наши военные готовы встретить противника во всеоружии. Пусть украинские нацисты не испытывают никаких иллюзий насчет Запорожской области», — подытожил Рогов.

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Рогов ранее сообщил, что этой ночью боевики ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. По его словам, массированный обстрел начался в 22:00. Удары наносились из тяжелых вооружений — предположительно, украинские боевики применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Было выпущено по меньшей мере шесть снарядов.

Накануне жительница села Водяное в Запорожской области погибла при атаке со стороны украинских боевиков.

Ранее, 17 апреля, пять человек пострадали после прилета снарядов из РСЗО «Град» по Васильевке в Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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