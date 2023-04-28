Три человека погибли при крушении вертолетов ВВС США на Аляске
В результате крушения военных вертолетов в штате Аляска погибли три человека. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила The Washington Post со ссылкой на заявление представителя Вооруженных сил США.
«Это невероятная потеря для семей этих солдат, их однополчан и для дивизии», — сказал генерал-майор Брайан Эйфлер, командующий 11-й воздушно-десантной дивизией 25-го авиационного полка.
Ранее упоминалось, что на борту каждого воздушного судна находился экипаж из двух военных. Согласно последним данным, два летчика погибли до прибытия помощи, третий скончался вскоре после госпитализации. Единственный выживший находится в больнице Фэрбенкса. Подробности о его самочувствии не распространяются.
Причины аварии установить пока не удалось. Расследование по факту случившегося продолжается.
Ранее в этот день появилась информация о том, что два ударных вертолета AH-64 Apache разбились около населенного пункта Хили в штате Аляска при возвращении с тренировочного вылета.
До этого, 30 марта, девять американских военнослужащих погибли в результате столкновения вертолетов в штате Кентукки в округе Тригг. Согласно имеющейся информации, военные летели на вертолетах HH-60 Black Hawk во время обычной учебной миссии, когда произошел инцидент.