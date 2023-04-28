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На Западе назвали время самым главным врагом Украины

Newsweek: главным врагом Украины становится время
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Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
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Самым главным врагом Украины стало время, поскольку Запад теряет терпение и требует от Киева результата. Об этом 27 апреля написало издание Newsweek.

«Вскоре мир может двигаться дальше или потерять терпение. Так что время — самый большой враг Украины», — сказал профессор Европейского института управления бизнесом Пушан Датт.

Отмечается, что обнародованные американские секретные разведданные выявили озабоченность официальных лиц США по поводу того, что сеть противовоздушной обороны Украины ослаблена российскими беспилотниками и ракетными залпами. Специалист считает, что Киеву придется убедить западные страны в необходимости продолжения помощи, указали авторы материала.

Также издание привело мнение британского аналитика Ника Рейнольдса, который указал, что недавние утечки данных Пентагона показали острый дефицит ряда позиций вооружений, которые международные партнеры Украины не смогли или не захотели устранить.

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Ранее в этот день заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что готовящееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет последним издыханием украинского лидера Владимира Зеленского в рамках конфликта с РФ.

Также в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у Киева растут запросы относительно поставок оружия Западом. Представитель ведомства отметила, что на днях заместитель МИД Украины Андрей Мельник раздраженно заявил о недостатке нынешнего объема поставок вооружения Киеву.

До этого, 24 апреля, газета The New York Times написала, что в случае провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев столкнется с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта.

Журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову 20 апреля сообщил, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения.

15 марта Politico сообщила о предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае. Эту информацию неоднократно подтверждали американские и украинские представители властей. На данный момент, по сообщениям FT от 22 апреля, оно отложено из-за отсутствия необходимого вооружения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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