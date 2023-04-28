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Захарова оценила слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом России

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Официальный представитель МИД Мария Захарова 28 апреля прокомментировала слова посла США в РФ Линн Трейси об отсутствии разногласий между Вашингтоном и народом России.

Как отметила Захарова, заявление американского посла не вяжется с политикой США.

«Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов, на деньги Соединенных Штатов, из оружия Соединенных Штатов», — написала она в своем Telegram-канале.

При этом, по словам Захаровой, всё это осуществляется руками режима, который пришел к власти в результате государственного переворота, вызванного действиями Вашингтона.

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Накануне Трейси дала интервью «Коммерсанту», в котором заверила не только в отсутствии разногласий с российским народом, но и сказала, что у США якобы нет целей по ухудшению жизни россиян. Также она высказала свое недовольство термином «англосаксы», использованном в Концепции внешней политики России. По ее словам, это слово кажется ей странным и средневековым.

20 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что у России и США в настоящее время практически нет отношений, американцы объявили крестовый поход против Российской Федерации.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 13 апреля заявил, что США сделали всё для разрушения основы отношений Москвы и Вашингтона.

5 апреля Лавров подчеркнул, что Москва не теряет надежды, что США возобновят диалог с Россией.

При этом замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что Москва и Вашингтон находятся в фазе горячего конфликта друг с другом.

Также Рябков охарактеризовал словом «крах» отношения России и США. Он отметил, что американский курс радикально изменился с момента подписания Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2010 году.

Президент РФ Владимир Путин 5 апреля заявил, что российско-американские отношения переживают глубокий кризис. Он подчеркнул, что в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка. Глава государства также отметил, что США несут ответственность за нынешний кризис на Украине.

До этого, 23 декабря, Антонов заявил, что состояние российско-американского диалога сейчас сравнимо с «ледниковым периодом», но Вашингтон не желает полного разрыва.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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