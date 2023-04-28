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В США объяснили проблемы в сфере обороны взрывом завода и помощью ВСУ

WSJ: США испытывают проблемы в оборонном секторе из-за взрыва завода пороха и помощи Киеву
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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На фоне последствий взрыва на заводе пороха в Луизиане и больших объемов помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) существенно просел оборонный сектор США. Соответствующее мнение 26 апреля высказали авторы статьи The Wall Street Journal.

Уточняется, что инцидент на предприятии произошел в 2021 году. Тогда многие небольшие оборонные предприятия, выполняющие заказы для минобороны страны, были вынуждены закрыться из-за финансовых убытков. Сейчас Пентагону приходится приобретать необходимые материалы не только у союзников, но и у врагов.

«Почти два года назад случайная искра внутри мельницы (на заводе. — Ред) вызвала такой сильный взрыв, что он разрушил всё оборудование здания и взорвал стену из гофрированного стекловолокна на 100 футов. Он также отключил единственный отечественный источник взрывчатых веществ, на который министерство обороны опирается при производстве пуль, минометных снарядов, артиллерийских снарядов и ракет «Томагавк», — говорится в статье.

Отмечается, что после месяцев отправки Киеву американского вооружения и боеприпасов запасы США истощены. В том числе речь идет о 155-миллиметровых гаубицах.

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Как сообщил 27 апреля руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер, заместитель шефа Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям Лаплант проведет встречу с представителями порядка 40 стран по ускорению закупок вооружений для Украины.

Как указывала газета The Wall Street Journal 24 апреля, на фоне высокого спроса на оружие, поставляемое Киеву, возник дефицит сотрудников оборонных предприятий США. Отмечалось, что из-за проблем в найме персонала возникает кризис цепочки поставок для оборонной промышленности, так как подрядчики испытывают трудности с выполнением заказов.

Ранее, 19 апреля, министр армии США Кристин Вормут заявила, что ситуация на Украине показала, что американская оценка использования боеприпасов в вооруженных конфликтах оказалась заниженной. Соединенные Штаты плотно работают с партнерами и предприятиями оборонно-промышленной отрасли над производством боеприпасов, для того чтобы иметь возможность не только продолжить помогать украинцам, но и пополнять собственные запасы.

Еще в феврале в Пентагоне признали, что специальная военная операция (СВО) на Украине показала неспособность американского ВПК производить необходимый объем боеприпасов. В настоящее время приоритетом для Штатов стало увеличение производства боеприпасов.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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