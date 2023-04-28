США опасаются возможных последствий ударов по территории России со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 апреля сообщил обозреватель The Spectator Марк Галеотти.

«Запад — или, по крайней мере, Соединенные Штаты — прилагают все усилия, чтобы попытаться удержать украинцев от действий, которые могут привести к эскалации, впрочем, не всегда успешно», — отметил он.

Автор статьи особо выделил главу управления украинской военной разведки (ГУР) Кирилла Буданова как одного из главных энтузиастов подобных провокаций. По словам журналиста, Вашингтон не поддерживает прямолинейную агрессию, поскольку понимает, чем это может обернуться.

«Нежелание поставлять определенные виды оружия отчасти мотивировано попытками ограничить возможности Киева», — резюмировал Галеотти.

Ранее, 24 апреля, The Washington Post сообщила, что в рассекреченных документах Пентагона содержится информация о неосуществленных ударах по Москве и Новороссийску. Предположительно, ГУР собиралось провести массовую атаку в феврале текущего года, но согласилось отложить этот план по просьбе Вашингтона.

6 апреля стало известно об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона. Речь идет приблизительно о 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

Отмечается, что до определенного момента страны Запада придерживались мнения, что удары по российской территории приведут к прямому столкновению НАТО, стран Запада и РФ, а также спровоцируют эскалацию конфликта. Однако 21 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что считает приемлемыми ограниченные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), если при этом не будут затронуты города, мирное население и гражданские районы.

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, что заявление Писториуса относится к фашистской идеологии.

17 апреля заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что Вашингтон обеспокоен из-за риска использования поставляемого на Украину вооружения для нанесения ударов по России. По его словам, страна не заинтересована в том, чтобы конфликт перерос в глобальное противостояние.