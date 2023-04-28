Реклама
Прямой эфир
Общество
В Курганскую область прибыл самолет Бе-200 ЧС для тушения пожаров
Мир
Посольство РФ заявило о русофобских настроениях на форуме в США
Мир
Байден забыл о поездке в Ирландию двухнедельной давности
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли дом в Артемовске после отказа жильцов уехать
Общество
Экономист рассказала о графике выплат пенсий в мае
Мир
В Германии уличили Киев в цензуре сообщений о боевых действиях
Армия
Расчеты «Торнадо-Г» и «Акаций» ликвидировали цели ВСУ в зоне СВО
Армия
Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ и уничтожили до 50 боевиков в ДНР
Мир
NYT заявила о признании ВСУ превосходства российских войск
Мир
Байдена обвинили в сокрытии положения дел на Украине
Армия
Экипажи танков Т-72Б3 уничтожили командный пункт ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Захарова высмеяла слова посла США о разногласиях с народом России
Экономика
В России не будут проводить отдельную реформу пенсионных накоплений
Сюжет:

В США обеспокоились из-за возможной потери контроля над действиями ВСУ

The Spectator: США боятся потерять контроль над ударами ВСУ по территории России
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США опасаются возможных последствий ударов по территории России со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 апреля сообщил обозреватель The Spectator Марк Галеотти.

«Запад — или, по крайней мере, Соединенные Штаты — прилагают все усилия, чтобы попытаться удержать украинцев от действий, которые могут привести к эскалации, впрочем, не всегда успешно», — отметил он.

Автор статьи особо выделил главу управления украинской военной разведки (ГУР) Кирилла Буданова как одного из главных энтузиастов подобных провокаций. По словам журналиста, Вашингтон не поддерживает прямолинейную агрессию, поскольку понимает, чем это может обернуться.

«Нежелание поставлять определенные виды оружия отчасти мотивировано попытками ограничить возможности Киева», — резюмировал Галеотти.

База сданных: насколько достоверна утечка сведений из Пентагона
Появление секретных документов в интернете может быть американской кампанией по дезинформации

Ранее, 24 апреля, The Washington Post сообщила, что в рассекреченных документах Пентагона содержится информация о неосуществленных ударах по Москве и Новороссийску. Предположительно, ГУР собиралось провести массовую атаку в феврале текущего года, но согласилось отложить этот план по просьбе Вашингтона.

6 апреля стало известно об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона. Речь идет приблизительно о 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

Отмечается, что до определенного момента страны Запада придерживались мнения, что удары по российской территории приведут к прямому столкновению НАТО, стран Запада и РФ, а также спровоцируют эскалацию конфликта. Однако 21 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что считает приемлемыми ограниченные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), если при этом не будут затронуты города, мирное население и гражданские районы.

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, что заявление Писториуса относится к фашистской идеологии.

17 апреля заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что Вашингтон обеспокоен из-за риска использования поставляемого на Украину вооружения для нанесения ударов по России. По его словам, страна не заинтересована в том, чтобы конфликт перерос в глобальное противостояние.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023