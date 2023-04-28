В Подмосковье загорелось здание бывшей швейной фабрики

Крупный пожар произошел в Высоковске (городской округ Клин) на территории бывшей швейной фабрики. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила пресс-служба МЧС России.

«На площади 3200 кв. м горит здание бывшей швейной фабрики. Огонь быстро распространился из-за конструктивных особенностей здания», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают 58 сотрудников экстренных служб, задействована 21 единица техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что в Москве у Поклонной горы в строящемся здании жилого комплекса Victory Park Residences произошел пожар, его площадь составила 70 кв. м. В 12:09 пожар был локализован на площади 100 кв. м. Еще через девять минут пожарные службы полностью ликвидировали возгорание.