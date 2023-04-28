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В Курганскую область прибыл самолет Бе-200 ЧС для тушения пожаров

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Фото: ГУ МЧС по Курганской области
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На тушение природных пожаров в Курганскую область прибыл самолет Бе-200 ЧС МЧС России. Об этом сообщили 28 апреля в ГУ МЧС РФ по региону.

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«Для стабилизации обстановки с природными пожарами в Курганскую область прибыл самолет Бе-200 ЧС МЧС России», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что пожар в микрорайоне Утяк в Кургане полностью ликвидирован. Также в деревне Логоушка Кетовского района ликвидировано открытое горение.

Накануне в Логоушке Кетовского района загорелись 10 домов и 20 хозяйственных построек. Позже стало известно, что количество горящих домов в Логоушке выросло до 76. В результате пожара погиб один человек, его тело спасатели нашли в ходе тушения возгорания и разбора завалов.

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщал о том, что природный пожар перекинулся на территорию завода «Курганстальмост». Позже его удалось локализовать.

Режим ЧС из-за лесных пожаров в Кургане введен 27 апреля.

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