На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут​) действуют наемники из Великобритании. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказал «РИА Новости» эвакуированный местный житель Владимир Кузнецов.

«Были англичане», — заявил он.

Как пояснил собеседника агентства, идентифицировать иностранных бойцов ему удалось по речи и нашивкам. Также Кузнецов упомянул, что наемников можно было встретить возле церкви, где выдавали гуманитарную помощь.

23 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео финского солдата, который показал последствия удара ВС РФ по базе иностранных бойцов ВСУ. Тогда были ликвидированы 60 наемников из разных стран, еще более 50 скончались от полученных ранений.

Ранее, 14 апреля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что количество иностранных наемников, прибывающих на Украину для участия в спецоперации, стремительно увеличивается. По его мнению, людей из-за рубежа, которые добровольно едут сражаться на стороне Киева, нельзя назвать психически здоровыми.

7 апреля заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал, что уничтожение Вооруженными силами РФ большого количества иностранных наемников в рамках специальной операции говорит о том, что действия Киева координируются Западом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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