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В Германии уличили Киев в цензуре сообщений о боевых действиях

Der Freitag: Киев ввел цензуру и намерен контролировать освещение контрнаступления ВСУ
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Фото: REUTERS/Stringer/File Photo
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Киевский режим стремится контролировать всю поступающую в западные СМИ информацию о боевых действиях, чтобы изображать Вооруженные силы Украины (ВСУ) только в выгодном свете. Об этом сообщила немецкая газета Der Freitag.

«Стоит опасаться, что цензура на Украине еще больше затруднит получение объективной картины происходящего. Кажется, освещаться ожидаемое контрнаступление будет непосредственно из Киева», — говорится в статье.

Отмечается, что командование ВСУ ограничило работу журналистов на фронте и в прифронтовых районах. Теперь на некоторые территории репортеры допускаются только в сопровождении военных, в других и вовсе запрещено работать.

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Ранее, 28 марта, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сравнил политику украинского президента Владимира Зеленского с романом «1984» писателя Джорджа Оруэлла. По его словам, в стране абсолютная цензура.

Глава французской партии «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо 2 января заявил, что принятый на Украине закон о СМИ установил цензуру в стране.

31 декабря глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино рассказал, что новый закон о медиа на Украине укрепляет неонацистскую диктатуру украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, Европейская федерация журналистов возмущена этим законом, нарушающим «многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям».

До этого, 29 декабря, Зеленский подписал закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий позитивное освещение России. Теперь в стране расширяются полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию, который выступит в роли единого регулятора СМИ и получит право направлять во все редакции обязательные для выполнения предписания. Закон также запрещает все телеканалы и другие российские медиаресурсы.

13 декабря законодательная инициатива была раскритикована Союзом журналистов Украины. Как указали в объединении, законопроект, с одной стороны, допускает внедрение инструментов цензуры и существенное ограничение свободы слова в стране, с другой — наделяет полномочиями подконтрольный киевскому режиму регулятор.

Между тем 20 марта 2022 года Зеленский ввел в действие решение о единой информационной политике в условиях военного положения. 26 февраля 2022 года украинские телеканалы начали транслировать единый телеэфир «Единые новости».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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