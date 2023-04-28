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Посольство РФ заявило о русофобских настроениях на форуме в США

Посольство РФ: США намерены использовать региональный форум для навязывания русофобии
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Фото: TASS/SHAWN THEW
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На «Саммите городов Америк» в Денвере планируют провести отдельную антироссийскую сессию. Об этом заявили 28 апреля в посольстве РФ в США.

Отмечается, что на региональный форум пригласили градоначальников из украинских населенных пунктов. Таким образом на мероприятии будет пропагандироваться русофобия латиноамериканским партнерам.

«В этих целях на региональный форум подтянуты градоначальники из якобы «осажденных» населенных пунктов Украины. Особенно одиозно выглядит заявленное участие самозваного мэра Мелитополя, который не имеет никаких полномочий в этом российском городе», — говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.

В посольстве добавили, что на мероприятие в американском штате следовало бы лучше пригласить представителей Донбасса, жители которого выживают под обстрелами с 2014 года. Тогда саммит не выглядел бы как пропаганда для оправдания «преступлений киевского режима».

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Ранее, 26 апреля, российский сенатор Алексей Пушков заявил о бессилии Запада в Латинской Америке. В качестве подтверждения он привел ситуацию с провалом оппозиционера Хуана Гуайдо на президентских выборах в Венесуэле. Он уточнил, что США всеми силами проталкивали Гуайдо на этот пост.

21 апреля посол России в Бразилии Алексей Лабецкий отметил, что проведение самостоятельной политики странами Латинской Америки вызывает отторжение у США, поскольку Вашингтон ценит только то, что является его пропагандой.

Межу тем 14 апреля президент Кубы Мигель Диас-Канель своим заявлением возложил ответственность за разжигание конфликта на Украине на Соединенные Штаты Америки. Он подчеркнул, что не кто иной, как Вашингтон, поставил Россию в несовместимую с самозащитой ситуацию.

В феврале постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя отмечал, что у России больше нет доверия к Западу, поэтому «жить как прежде» уже не получится. По его словам, западные страны проявили глубоко спрятанную в них русофобию.

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