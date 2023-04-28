Боевики ВСУ обстреляли дом в Артемовске после отказа жильцов уехать

Украинские боевики нанесли удар из танка по жилому дому в Артемовске (украинское название — ​Бахмут) после того, как его жильцы отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова очевидца.

Владимир Кузнецов рассказал, что часть горожан оставалась в подвале пятиэтажного здания. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались насильно вывезти людей из Артемовска, а когда потерпели неудачу,​ начали бить по дому танковыми снарядами.

«Как отказались выезжать на территорию Украины — подъезжает танк и начинает расстреливать. Именно ВСУ — с подвала в маленькие окошки видно украинские флаги», — поделился собеседник агентства.

Мужчина также сообщил, что некоторое время назад военные фактически заставили уехать его внучку и дочь, угрожая в противном случае разлучить мать с ребенком.

В этот же день эвакуированные жители Артемовска рассказали, что украинские боевики при отходе из города минируют гражданские постройки.

На данный момент обстановка в Артемовске напряженная — бои идут даже ночью, это одно из самых горячих мест боестолкновений в рамках спецоперации. 27 апреля врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске. По его словам, участок трассы по направлению в поселок Хромово находится полностью под огневым контролем военных России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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