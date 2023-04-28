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Байден забыл о поездке в Ирландию двухнедельной давности

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Президент США Джо Байден забыл о визите в Ирландию. Инцидент произошел в четверг, 27 апреля.

Глава государства встретился с детьми сотрудников Белого дома в рамках мероприятия «приведи ребенка на работу». Общаясь с юными гостями резиденции, Байден не сразу смог ответить на вопрос о том, какую страну он посетил последней.

«Сложно уследить», — признался американский лидер.

Дети помогли политику сориентироваться в географии деловых поездок и напомнили о том, что буквально две недели назад он был в Ирландии.

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Ранее, 12 апреля, сообщалось, что Байден не смог подписать гостевую книгу в Дублине самостоятельно. Ему пришлось достать лист с подсказкой, чтобы справиться с этим.

Кроме того, во время встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в президента США чуть не попали мячом, пока он вместе с коллегой смотрел на игру детей на площадке.

Это не единственные казусные инциденты, произошедшие с Байденом во время его визита в Ирландию, куда он прибыл 11 апреля. Так, во время выступления в Ольстерском университете в Северной Ирландии лидер Соединенных Штатов Америки обернулся и попросил невидимого собеседника не прыгать. После этого Байден как ни в чем не бывало продолжил выступление.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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