Российские разведчики забросали гранатами украинский опорный пункт

Российские разведчики Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле поселка Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 28 апреля рассказал оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Одуванчик.

Отмечается, что опорный пункт противника был уничтожен с помощью дрона, который осуществил сброс трех ручных противопехотных гранат.

«Здесь находятся наши крайние позиции, нам приходится уходить вперед в сторону противника метров на сто, чтобы не привлекать внимание к позициям, дабы не привлечь огонь артиллерии (точка работы расчета находится за передним краем. — Ред.)», — приводит его слова «РИА Новости».

Как сообщил военнослужащий, на данный момент украинских боевиков легко обнаружить. Поэтому российские военнослужащие не дают ВСУ возможность расслабиться, держа в страхе.

По словам Одуванчика, в ходе уничтожения опорного пункта ВСУ личный состав противника понес потери.

Накануне подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ активизировались на краснолиманском направлении и безуспешно пытаются проводить атаки. По его словам, боевые действия идут в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Терны.

25 апреля российские силы ликвидировали опорный пункт и девять укрытий личного состава ВСУ на купянском направлении. В районе населенных пунктов Тимковка и Новоселовское были обнаружены и уничтожены две ДРГ противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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