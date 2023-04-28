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Трамп заявил о движении США ко второй Великой депрессии

Трамп: США движутся ко второй Великой депрессии из-за политики Байдена
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Экс-президент США Дональд Трамп 27 апреля заявил, что страна движется ко второй Великой депрессии.

«США движутся к депрессии, как это было в 1920-х годах», — сказал он на митинге сторонников в штате Нью-Гэмпшир.

Как отметил Трамп, у страны экономические проблемы из-за инфляции и потери долларом позиции в мире. По его словам, причина упадка США заключается в политике нынешней администрации во главе с президентом Джо Байденом.

Бывший американский лидер пообещал, что в случае победы на президентских выборах 2024 года он добьется снижения цен на энергоносители за счет увеличения объемов добычи. Он утверждает, что при снижении стоимости энергии «остальные цены поползут вниз». Также Трамп пообещал в случае избрания снизить процентную ставку.

Великой депрессией называют начавшийся в 1929 году с биржевого краха в США мировой экономический кризис, который продолжался 10 лет.

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Накануне спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти обвинил контролирующих сенат демократов в бездействии относительно экономики страны. Он заявил, что Джо Байден и вовсе подводит американскую экономику к краху.

22 апреля газета Politico сообщила, что некоторые представители администрации американского лидера Джо Байдена встревожены из-за угрозы дефолта экономики США вследствие отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между президентом и Кевином Маккарти.

19 апреля американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США является вопросом времени.

17 апреля директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак назвал запредельной долговую нагрузку США. Он отметил, что в феврале совокупный размер американского федерального долга превысил $31 трлн, что побило предыдущий рекорд, составив 125% валового внутреннего продукта (ВВП). По его мнению, это грозит обесценением доллара и снижением способности государства вкладываться в инновационное развитие.

За день до этого глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. В связи с этим глава ЕЦБ призвала задвинуть политические настроения на задний план и соблюсти «высшие интересы нации».

14 апреля Трамп сказал, что американскую экономику и доллар ожидает тяжелейший кризис за последние 200 лет. По его словам, американская экономика разрушается на фоне неконтролируемой инфляции в стране, в то время как за ее пределами формируются недружественные союзы.

4 апреля ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что администрация Вашингтона спровоцировала кризис экономической сферы, однако свою вину в этом не признает. По его словам, специалисты в области финансов давно прогнозировали крах банковской системы в США, однако власти упорно игнорировали этот момент.

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