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В Москве презентовали сериал производства РЕН ТВ «Операция «Неман»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Первыми сериал «Операция «Неман» увидели гости премьеры, которая прошла 27 апреля в кинотеатре Музея Победы «Поклонка». В этот же день стартовал цифровой прокат в онлайн-кинотеатре Wink.

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Сериал снят по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Автором идеи стал генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

«Кино — это коллективная история. Владимир Тюлин прекрасно знает роман Богомолова, обожает его. И когда он сказал: «Давай попробуем», я тут же согласился», — рассказал «Известиям» президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.

Группой авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова был написан оригинальный сценарий. А на главные роли пригласили народных артистов России Сергея Маковецкого, Алексея Кравченко, Андрея Смолякова. Капитана Алехина сыграл Александр Яценко.

«Мне повезло работать со сборной России по актерскому мастерству. По крайней мере, с мужской ее частью», — признался режиссер сериала Сергей Виноградов.

Среди гостей премьеры были звезды кино и телевидения: Алексей Пиманов, Алексей Кравченко, Ольга Погодина, Александр Дуденков, Александр Акопов, Светлана Баланова, Максим Щеголев, Владислав Котлярский, Виктория Полторак, Павел Баршак, Леван Мсхиладзе, Мария Лисовая, Надежда Борисова и другие.

«Операция «Неман» — совместный проект телеканалов РЕН ТВ и «Звезда», Wink и компании Star Media Vision. Сериал пополнит линейку Wink Originals. Телевизионная премьера военной драмы состоится 7 мая в 18:45 на РЕН ТВ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Успех «Операции»: чем удивил зрителей сериал РЕН ТВ

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