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Небензя заявил об упущениях в резолюции СБ ООН по Афганистану
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Сюжет:

Небензя заявил об упущениях в резолюции СБ ООН по Афганистану

Небензя: резолюция СБ ООН по Афганистану оставила за скобками ряд вопросов
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Фото: ТАСС/Zuma
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 27 апреля заявил, что резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН, осуждающая запрет на работу женщин в Афганистане, оставила за скобками ряд вопросов, связанных с решением проблем жителей этой страны.

СБ ООН 27 апреля единогласно принял резолюцию, осуждающую запрет на работу женщин в Афганистане.

«Мы, разумеется, не приветствуем решение талибов (движение «Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. — Ред.) по ограничению прав женщин и девочек. Конечно, эти запреты должны быть сняты. Но за скобками резолюции остались среди прочего реальные причины нерешенности вопроса разморозки афганских активов, принадлежащих афганскому народу, призывы к наращиванию гумсодействия и восстановлению экономики страны, негативные последствия односторонних санкций», — сказал он на заседании СБ ООН.

При этом постпред отметил, что такой подход Запада не удивляет российскую сторону. По его словам, это всего лишь еще один пример политики двойных стандартов США и их союзников при обсуждении конфликтов в СБ ООН.

Неженское это дело: что еще запретили афганским девушкам
И зачем талибы оттесняют их от работы и образования

Ранее, 6 марта, посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал «Известиям», что за последние полгода ситуация в стране изменилась лишь в худшую сторону.

10 февраля посол России в Таджикистане Семен Григорьев сказал, что почти все обещания, которые давали талибы, придя к власти в Афганистане, они не выполнили.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 декабря предупредил о разрушительных последствиях для Афганистана после введения в стране ограничений для женщин на работу в национальных и международных неправительственных учреждениях (НПО).

Тогда же ООН осудила решение движения «Талибан» запретить афганским женщинам работать в НПО. В организации подчеркнули, что подобные решения нарушают базовые права женщин, а также противоречат гуманитарным принципам. Также в ООН выразили надежду провести переговоры с представителями «Талибана» для выяснения обсуждения этой ситуации.

Министерство экономики Афганистана 24 декабря распорядилось приостановить допуск женщин-сотрудниц НПО к работе «до дальнейшего уведомления» под угрозой аннулирования лицензий.

До этого, 20 декабря, по итогам заседания «Талибана» было принято решение ограничить обучение женщин в университетах Афганистана. От образовательных учреждений потребовали в кратчайшие сроки ввести запрет и проинформировать об этом власти.

Этот шаг вызвал негативную реакцию мирового сообщества. В частности, США предупредили о готовности принять меры в отношении действующих афганских властей.

Несмотря на то что талибы обещали установить более умеренную форму правления, а также обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств, в настоящий момент жительницы Афганистана не имеют доступа к образованию, серьезно ограничены в выборе профессии, а также в свободном перемещении и выборе одежды.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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