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Замглавы МИД РФ исключил согласие на уступки США

Замглавы МИД РФ Рябков исключил согласие России на односторонние уступки США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Москва принципиально не готова уступать Вашингтону в одностороннем порядке. Такое заявление в пятницу, 28 апреля, сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Безусловно, присутствует момент непредсказуемости в том, что и как может дальше происходить. Но одно для меня ясно <...>: мы никогда не пойдем на односторонние уступки США», — подчеркнул он в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, диалог с американской стороной возможен только на взаимовыгодных условиях. Такой подход не должен оставить ни единой лазейки для манипуляций и усиления давления со стороны Штатов.

Как отметил Рябков, на сегодняшний день российско-американские отношения серьезно осложнились: точек соприкосновения становится всё меньше, а претензий — больше.

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Ранее, 20 апреля, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что у Москвы и Вашингтона в настоящее время практически нет отношений, американцы объявили крестовый поход против Российской Федерации.

13 апреля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США сделали всё для разрушения основы двусторонних отношений.

5 апреля Лавров заявил, что Москва не теряет надежды, что Штаты возобновят диалог с Россией.

При этом Рябков отмечал, что Москва и Вашингтон находятся в фазе горячего конфликта друг с другом.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот, заявил, что российско-американские отношения переживают глубокий кризис. Он подчеркнул, что в основе этого раскола лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка. Глава государства также отметил, что США несут ответственность за нынешнюю ситуацию на Украине.

До этого, 23 декабря, Антонов заявил, что состояние российско-американского диалога сейчас сравнимо с «ледниковым периодом», но Вашингтон не желает полного разрыва.

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