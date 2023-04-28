В ФАО рассказали о невозможности исключения РФ из организации

В соответствии с уставом Россию не могут исключить из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Об этом рассказал в интервью «Известиям» директор отделения ФАО для связи с РФ Олег Кобяков.

«ФАО — техническая организация, а не политическая, и положения об исключении члена организации в нашем уставе нет. Как говорят россияне, колхоз — дело добровольное. Страна сама принимает решение о вступлении», — отметил он.

По словам Кобякова, единственный вариант для того или иного государства покинуть организацию — это добровольно выйти из нее, о чем в случае с Россией речь не идет.

Также глава российского отделения ФАО подчеркнул, что РФ со своего вступления в 2006 году оставалась добросовестным плательщиком и вносила свои начисленные обязательные взносы в самом начале платежного периода. Так, за 2023 год Россия заранее внесла свой взнос в начале года в размере около $12 млн.

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