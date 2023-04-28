В ФАО выразили надежду на продление зерновой сделки

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) рассчитывают на то, что зерновая сделка будет продлена после 18 мая. Об этом заявил в интервью «Известиям» директор отделения ФАО для связи с РФ Олег Кобяков.

Он подчеркнул, что судьба стамбульских договоренностей в настоящее время — это предмет переговоров на самом высоком уровне. Также директор российского отделения ФАО напомнил, что во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке генсек организации Антониу Гутерриш передал личное послание российскому лидеру Владимиру Путину с предложением о дальнейших путях сохранения и развития сделки.

«Содержание этого документа нам неизвестно, полагаем, что проработка этих предложений займет определенное время. Естественно, все стороны настроены на позитив», — отметил Кобяков.

По его словам, в этом случае, как и в любой политической сделке, существуют определенные риски, касающиеся дальнейшей судьбы ранее заключенных договоренностей. При этом ФАО «остается оптимистом» в вопросе продления сделки.

«В рамках зерновой сделки с Украины с 1 августа было вывезено более 28 млн т продовольствия, которое нашло своих потребителей, так что мы рассчитываем, что зерновая сделка будет продлена», — заключил глава российского отделения организации.

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