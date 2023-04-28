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Белоусов спрогнозировал объем госзаказа на БПЛА в России до 2030 года

Белоусов: объем госзаказа на беспилотники в РФ составит порядка 200 млрд рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Объем госзаказа на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в России до 2030 года составит около 200 млрд. рублей. Таким прогнозом в четверг, 27 апреля, поделился вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Выступая на совещании по развитию беспилотной авиации, он отметил необходимость создания первичного долгосрочного заказа со стороны государства. К настоящему моменту правительство РФ в соответствии с распоряжением президента Владимира Путина согласовало государственный гражданский заказ на период до 2030 года.

«Этот госзаказ включает в себя закупки беспилотников и услуг на их основе со стороны органов власти, госкорпораций и компаний с госучастием. В текущем году объем такого заказа составит 4,4 млрд рублей, из которых 2,6 млрд — ​ средства федерального бюджета. В период с 2024 по 2026 год <...> потенциальный госзаказ, который мы согласовали, суммарно составит порядка 92 млрд рублей, до 2030 года — порядка 200 млрд рублей», — подытожил Белоусов.

Также он добавил, что к концу 2026 года ожидается рост числа выпускаемых в стране БПЛА до 18 тыс. экземпляров ежегодно.

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В этот же день Белоусов заявил, что правительство РФ и Центробанк планируют разработать механизм, который сделал бы страхование беспилотников более доступным. На сегодняшний день, по его словам, размер страховки может достигать 70% стоимости изделия.

Между тем российский лидер Владимир Путин высоко оценил перспективы отрасли беспилотных летательных аппаратов. По мнению главы государства, в будущем ее объем может достигнуть 1 трлн рублей. При этом он подчеркнул, что сфера беспилотных авиационных систем крайне важна для страны и требует серьезной вовлеченности.

В начале марта источник «Известий» сообщил о том, что в РФ приступят к серийному выпуску воздушных беспилотников. Спрос на дроны для нужд различных служб, органов и компаний уже оценивается в 100 тыс. экземпляров, уточнил собеседник издания. При этом в ближайшие три года будет нужно порядка 8 тыс. беспилотных летательных аппаратов, их стоимость перевалит за 50 млрд рублей.

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