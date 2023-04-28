Пентагон проведет встречу в Брюсселе по поставкам оружия Украине

Заместитель шефа Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям Лаплант проведет встречу с представителями порядка 40 стран по ускорению закупок вооружений для Украины. Об этом 27 апреля сообщил руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер.

Отмечается, что встреча пройдет в конце текущей недели в Брюсселе.

«Лаплант выступит в качестве председателя в конце этой недели на встрече в Брюсселе группы национальных представителей по вопросам вооружений. Во встрече примут участие представители более 40 стран, Евросоюза и НАТО», — сказал он на брифинге.

Райдер сообщил, что главными темами грядущей встречи США с союзниками станут глобальные усилия по ускорению производства и поиску источников, «обеспечению военных возможностей, которые критически важны для обороны Украины».

Накануне на Украине пожаловались на отсутствие обещанной техники от НАТО. По словам советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, техники должно быть намного больше, чем сейчас. Таким образом он прокомментировал заявление верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи о получении Украиной более 98% вооружения из США и союзников.

В тот же день газета The New York Times написала, что в случае провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев столкнется с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 25 апреля пообещал, что Евросоюз будет делать всё возможное для усиления военной помощи Украине. Он отметил, что в ЕС увеличат объем помощи, а также добавил, что обратится к министрам обороны стран — членов Евросоюза с просьбой ускорить поставки оружия, снарядов и военной техники Киеву.

22 апреля заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что западные союзники недостаточно оказывают помощь Киеву и должны десятикратно увеличить поставки оружия. Также Мельник отметил, что страны — партнеры Киева должны пересечь все «красные линии» и выделять 1% ВВП на военные поставки Украине.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что Мельник, заявив о необходимости десятикратно увеличить военную помощь Украине, призвал партнеров страны пересечь все красные линии и «снять исподнее».

21 апреля в МИД РФ заявили, что союзники Киева по НАТО разворачивают эскалацию боевых действий из-за постоянных поставок вооружения. Таким образом они демонстрируют эффективность западной помощи в этом столкновении.

19 апреля в Пентагоне заявили о выделении Украине военной помощи на $325 млн. Отмечается, что это уже 36-й раз, когда Вашингтон передает Киеву вооружения из запасов министерства обороны.

До этого, 3 апреля, газета The New York Times сообщила, что США вскоре исчерпают средства на помощь Украине. Ожидается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.