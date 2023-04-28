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Рябков отметил важность взвешенного ответа США на невыдачу виз

Рябков: РФ ответит на невыдачу виз журналистам пула Лаврова так, чтобы не навредить себе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ответ Москвы на несвоевременную выдачу российским журналистам виз для сопровождения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в поездке на заседание Совета Безопасности (СБ) ООН должен быть взвешенным. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков 28 апреля заявил о необходимости просчитать все возможные реакции Вашингтона на российский ответ.

«Мы сейчас находимся как раз в процессе. Я понимаю, что вопрос разогретый, но нельзя ошибиться и навредить самим себе. Поскольку, зная американцев, можно предположить, что эта эскалационная спираль им тоже не чужда. То есть нам необходимо всё просчитать на несколько ходов вперед, все шаги и их последствия», — приводит его слова газета «Аргументы и факты».

Рябков назвал невыдачу виз представителям российских СМИ в те дни, когда там находится министр иностранных дел России, провокацией и демонстрацией того, что журналисты из РФ нежелательны в США. При этом, уточнил замглавы МИДа, сейчас сложно сказать, будет ли ответ на это «хамство» с американской стороны симметричным или же несимметричным.

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Накануне посол США в Москве Линн Трейси заявила, что журналисты, которые должны были сопровождать Лаврова в поездке на заседание СБ ООН, могли добраться своим ходом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление, в тот же день отметила, что посольство США вернуло паспорта без виз половине журналистов из пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Она указала на то, что прямых рейсов между Нью-Йорком и Москвой нет «по сомнительной милости американских властей», а с пересадками представители СМИ успели бы только к концу пребывания делегации Лаврова в штаб-квартире ООН.

Ранее, 25 апреля, Захарова назвала спектаклем отказ Вашингтона в выдаче виз журналистам, которые должны были сопровождать Лаврова в командировке в США. Заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о причинах невыдачи виз российским журналистам она сочла циничным.

Накануне Кирби попытался объяснить отказ журналистам из пула Лаврова в получении виз. По его словам, отказ связан с якобы пропагандистской деятельностью российских государственных СМИ.

23 апреля за 40 минут до вылета российской делегации в Нью-Йорк Сергей Лавров сообщил, что визы журналисты, которые должны были его сопровождать, так и не получили. При этом стало известно, что после взлета самолета делегации посольство Соединенных Штатов в Москве уведомило о готовности выдать визы. Глава МИД РФ назвал это уведомление издевательским.

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