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СМИ сообщили о гибели ирландского наемника на Украине

The Irish Times: сорокалетний ирландский наемник Кафферки погиб на востоке Украины
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Фото: The Irish Times
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Ирландский наемник убит на востоке Украины. Об этом 27 апреля сообщила газета The Irish Times со ссылкой на его семью.

Отмечается, что в результате боевых действий погиб 40-летний Финбаре Кафферки. Недавно он в качестве наемника отправился на восток Украины. Согласно информации газеты, у Кафферки ранее был боевой опыт, который он получил во время войны в Сирии.

Гибель наемника подтвердил его отец Том Кафферки.

«Мы скорбим… Это личное дело. Я не хочу больше ничего говорить», — приводит его слова The Irish Times.

Солдаты неудачи: как российская армия уничтожила более 300 наемников
Вооруженные силы разгромили базы иностранцев в ДНР и Харьковской области

Ранее в этот день подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в один из населенных пунктов Харьковской области Украины, граничащих с Россией, прибыла группа примерно из 100 иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

23 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео финского наемника, который показал последствия удара Вооруженных сил России по базе иностранных бойцов ВСУ. Тогда были ликвидированы 60 наемников из разных стран, еще более 50 скончались от полученных ранений.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма 16 апреля сообщил, что российские войска поразили пункт временной дислокации иностранного легиона на донецком направлении.

14 апреля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что количество иностранных наемников, прибывающих на Украину для участия в спецоперации, стремительно увеличивается. По его мнению, людей из-за рубежа, которые добровольно едут сражаться на стороне Киева, нельзя назвать психически здоровыми.

The Daily Beast со ссылкой на Госдепартамент США 12 апреля сообщило, что на Украине погибли два американских наемника.

7 апреля заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал, что уничтожение Вооруженными силами РФ большого количества иностранных наемников в рамках специальной операции говорит о том, что действия Киева координируются Западом.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 3 апреля заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили несколько десятков иностранных наемников на запорожском направлении.

До этого, 2 апреля, агентство France-Presse со ссылкой на МИД Франции сообщило о смерти французского наемника, поддерживающего ВСУ, в ходе боев на Украине

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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